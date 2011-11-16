Попов: Київ братиме на озброєння енергозберігаючі технології

Київ покращуватиме якість послуг з теплопостачання житлового сектору та об’єктів соціального забезпечення за рахунок використання енергозберігаючих технологій. Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов за результатами зустрічі з керівництвом компанії Mitsubishi Heavy Industries, що відбулася в рамках робочого візиту делегації Києва до Японії.

Як повідомляє прес-служба КМДА, сторони обговорили перспективи співпраці Києва з японськими партнерами при реалізації проектів модернізації водоканалу. Олександр Попов підкреслив, що запровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах, в школах, садочках, лікарнях, інших об’єктах соціальної інфраструктури є одним із пріоритетів Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Також голова КМДА зустрівся з віце-президентом Японської агенції міжнародного співробітництва JICA Масакадзу Ітіковою. Учасники перемовин обговорили досвід співпраці України та агенції у будівництві нового терміналу в аеропорту «Бориспіль» та деяких інших проектах. Очільник столиці висловив переконання, що цей досвід сприятиме розвиткові взаємовигідних відносин української та японської сторін у різних сферах економіки, науки і техніки.