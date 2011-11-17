Янукович обіцяє підвищити стипендії

14:58, 17 листопада 2011
Політика
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До прожиткового мінімуму

У 2012 році студентські стипендії будуть підвищуватися до рівня прожиткового мінімуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ сказав журналістам в Одесі.

Він зауважив, що саме таке підвищення стипендій передбачає законопроект про вищу освіту.

«Надзвичайно важливо, що у проекті закону це передбачено. Зараз ми дуже швидко наближаємося до цієї мети», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

 

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