Янукович обіцяє підвищити стипендії
14:58, 17 листопада 2011Політика
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До прожиткового мінімуму
У 2012 році студентські стипендії будуть підвищуватися до рівня прожиткового мінімуму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ сказав журналістам в Одесі.
Він зауважив, що саме таке підвищення стипендій передбачає законопроект про вищу освіту.
«Надзвичайно важливо, що у проекті закону це передбачено. Зараз ми дуже швидко наближаємося до цієї мети», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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