Чорнобильці у Донецьку підійшли до точки кипіння?

Ситуація з чорнобильцями Донецька є наочним прикладом того, що влада не збирається виконувати конституційні обов`язки щодо захисту своїх громадян.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі начальника штабу Всеукраїнської акції «Вперед!» Андрія ПАНАЕТОВА.

«Це можна назвати початком другого Майдану. Задумайтеся, до якої міри розпачу потрібно довести людей, щоб вони у п`ять градусів морозу погодилися ночувати в наметах, та ще й після кількох днів голодування. Ці люди терпіли дуже довго, вони втратили здоров`я, а деякі і життя, рятуючи світ від «мирного» атома. Їхній біль мені зрозумілий як нікому іншому - я сам ліквідатор аварії, чорнобилець другої категорії», - сказав громадський діяч.

На думку А.ПАНАЕТОВА, такі дії людей, особливо в лояльних до влади регіонах, демонструють, що громадяни впритул підійшли до точки кипіння, і подальші їхні кроки можуть носити вже більш радикальний характер.

«Мені страшно уявити, у що це все може вилитися, якщо вже в Донецьку, на малій батьківщині нашого Президента, панують такі настрої. Я з кожним днем все більше і більше переконуюся, що нам вкрай необхідне перезавантаження влади, що ми далі так жити не можемо і треба брати все у свої руки. Влада сама заганяє себе в кут, з якого їй не вибратися», - підкреслив А.ПАНАЕТОВ.

Він нагадав, що напередодні влада показала своє ставлення до підприємців, намагаючись спровокувати конфлікт у Хмельницькому в ході міжрегіонального мітингу Всеукраїнської акції «Вперед!».

«Тепер вони показують свою байдужість до чорнобильців. Хто далі? Лікарі? Вчителі? Діти? Ця влада себе вичерпала, їй потрібне термінове перезавантаження», - заявив А.ПАНАЕТОВ.