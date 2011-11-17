Янукович завітав до курсантів

Влада приділятиме належну увагу забезпеченню умов для успішної самореалізації молоді. На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович під час урочистостей з нагоди присвоєння Військовому інституту Одеського національного політехнічного університету статусу Академії.

«Незабаром саме ваше покоління визначатиме обличчя нашої країни. Влада має постійно зважати на думку молоді, створювати належні умови для її самореалізації», – цитує Главу держави його прес-служба.

Президент також привітав курсантів Академії з Днем студента, побажавши молодим людям успіхів у навчанні та професійному становленні.

Віктор Янукович оглянув навчальні корпуси Академії, а також музей історії закладу.