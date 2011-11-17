Нардепи пішли додому

Вечірнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, після розгляду законопроектів про ринок землі голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що надійшла заява від трьох фракцій, не уточнивши від яких, про оголошення перерви на півгодини.

Він запропонував, щоб замість цього проголосувати за закриття вечірнього засідання. І більшість народних депутатів підтримали цю пропозицію.

Як відомо, сьогодні парламент проголосував за те, щоб працювати до завершення розгляду всіх питань порядку денного, передбачених на сьогодні.

На даний час в порядку денному залишилося близько 30 законопроектів.