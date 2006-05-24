Завтра Тимошенко, Безсмертний і Мороз проведуть спільну прес-конференцію

Завтра об 11.30 відбудеться спільна прес-конференція голови БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, голови Політради Блоку “Наша Україна” Романа БЕЗСМЕРТНОГО та голови СПУ Олександра МОРОЗА (адреса: вул.Грушевського, 5, конференц-зал).

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, таке рішення було прийнято після завершення спільного засідання робочої групи по підготовці Угоди про створення Коаліції у Верховній Раді V скликання, яке відбулося сьогодні в другій половині дня.

За інформацією прес-служби, у нараді взяли участь представники "Нашої України", СПУ та БЮТ: Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, Йосип ВІНСЬКИЙ, Юрій ЄХАНУРОВ, Роман ЗВАРИЧ, Анатолій КІНАХ, Олександр МОРОЗ, Борис ТАРАСЮК, Юлія ТИМОШЕНКО, Микола ТОМЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ, Василь ЦУШКО.

Учасники зустрічі наголосили на тому, що усвідомлюють необхідність створення Коаліції саме в складі СПУ, "Нашої України" та БЮТ, про що є відповідні рішення вищих органів названих партій і блоків. Також учасники засідання вирішили завершити роботу над коаліційною угодою в максимально стислі терміни.

Водночас Й.ВІНСЬКИЙ висловив сподівання, що спільний проект угоди буде підписано трьома учасниками спільної коаліції не пізніше неділі, 28 травня.

"Ми домовилися про процедуру і, думаю, в п’ятницю - неділю ми вийдемо на спільну угоду", - сказав він у коментарі "Українській правді".

За його словами, на сьогоднішній зустрічі учасники майбутньої коаліції продовжили роботу над текстами коаліційної угоди.

На запитання, текст чиєї угоди береться за основу – парафований СПУ і БЮТ чи запропонований "Нашою Україною", Й.ВІНСЬКИЙ відповів: "Ми працюємо з двома, але в результаті буде один. Я думаю, ми вирішимо це питання".

На запитання, в чому причина зміни позиції представників "Нашої України", які раніше називали підписання БЮТ і СПУ проекту угоди декларативним, Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що від осіб, уповноважених проводити переговори, він таких коментарів не чув.

"Офіційними переговірниками від "Нашої України" визначено 5 осіб – ЄХАНУРОВ, БЕЗСМЕРТНИЙ, ЗВАРИЧ, КІНАХ і ТАРАСЮК. Від цих людей я таких коментарів не чув. На інші я не звертаю увагу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба “Нашої України” з посиланням на керівника інформаційного департаменту блоку Тетяну МОКРІДІ повідомила, що Блок «Наша Україна» вважає, що сьогоднішнє підписання коаліційної угоди Блоком Юлії Тимошенко та Соціалістичною партією України має виключно декларативний характер.