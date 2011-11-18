Проект нового генплану Києва – це катастрофа?

Головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ переконаний, що проект нового Генерального плану розвитку Києва до 2025 року потрібно «категорично відкинути».

«Генплан до 2025 року – це катастрофа. Це різке погіршення екологічних показників, зокрема показників щільності населення, якості повітря, води, енергетичної інфраструктури», – заявив громадський діяч в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум», повідомили УНІАН у прес-центрі «Форум».

Як повідомив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, його організацією були проведені вуличні опитування, згідно з якими вже сьогодні половина жителів Києва – вихідці з інших населених пунктів України, які не зареєстровані в столиці.

«Наші вуличні опитування показали, що вже зараз кожен другий опитаний – некиянин», – сказав керівник «Форуму порятунку Києва».

«Спеціалісти кажуть, що за оцінками обсягів продажу хліба, у Києві мешкає понад 6 мільйонів осіб. В Мехіко проживають понад 30 мільйонів. Це надзвичайно брудне та криміналізоване місто. І ми б не хотіли, щоб Київ перетворився на другий Мехіко», – зазначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

На думку громадського активіста, і щоб не допустити таких наслідків, потрібно «категорично відкинути» проект нового Генплану.

По-друге, на переконання В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, - негайно оголосити перевибори Київради та Київського міського голови. І третє, що назвав активіст, це запровадити мораторій на будь-яку забудову та землевідведення.

«Це єдиний спосіб розібратися з тим жахом, який нам погрожує», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Генеральний план розвитку Києва є основним містобудівним документом, який визначає принципові рішення щодо розвитку, планування, забудови і використання територій міста Києва.

18 вересня 2008 року Київська міська рада прийняла рішення «Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року».

16 вересня 2010 року Київська міська рада за підтримки 80 депутатів прийняла Концепцію стратегічного розвитку столиці, яка є першим етапом у розробці Генерального плану розвитку Києва та його приміської зони до 2025 року.

23 червня 2011 року Київська міська рада прийняла за основу Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року.

До 30 грудня 2011 року продовжений строк громадського обговорення Генерального плану розвитку Києва, ініційованого Київською міською державною адміністрацією, під час якого громадськість може внести пропозиції і зауваження до проекту документу.

Зараз діє Генеральний план міста Києва та проект планування його приміської зони на період до 2020 року, затверджений Київрадою 28 березня 2002 року.