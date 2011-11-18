Князевич: новий виборчий закон значно ускладнює фальсифікації
"В українських реаліях можливо все"
Прийнятий Верховною Радою закон про вибори народних депутатів значно ускладнить спотворення результатів голосування.
Таку думку висловив народний депутат від НУ-НС, голова Тимчасової спеціальної комісії з питань підготовки закону про вибори Руслан КНЯЗЕВИЧ в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.
"Він перекриває, як на мене, основні можливості для системних фальсифікацій", - заявив Р.КНЯЗЕВИЧ.
При цьому він зазначив, що в умовах українських реалій можливо все, а тому передбачити контрзаходи для всіх випадків, як, наприклад, підкуп виборців, не можна.
Р.КНЯЗЕВИЧ також додав, що новий закон про вибори став компромісом, якого можна було досягти в даній ситуації.
На його думку, цей документ набагато краще нормативних актів, які діяли в Україні до цього і передбачали змішану систему.
Як повідомлялося, 17 листопада Верховна Рада прийняла в цілому закон про вибори. Відповідно до закону, вибори депутатів будуть здійснюватися за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Закон встановлює 5% виборчий бар'єр. Блоки участі у виборах не беруть.