Князевич: новий виборчий закон значно ускладнює фальсифікації

Прийнятий Верховною Радою закон про вибори народних депутатів значно ускладнить спотворення результатів голосування.

Таку думку висловив народний депутат від НУ-НС, голова Тимчасової спеціальної комісії з питань підготовки закону про вибори Руслан КНЯЗЕВИЧ в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"Він перекриває, як на мене, основні можливості для системних фальсифікацій", - заявив Р.КНЯЗЕВИЧ.

При цьому він зазначив, що в умовах українських реалій можливо все, а тому передбачити контрзаходи для всіх випадків, як, наприклад, підкуп виборців, не можна.

Р.КНЯЗЕВИЧ також додав, що новий закон про вибори став компромісом, якого можна було досягти в даній ситуації.

На його думку, цей документ набагато краще нормативних актів, які діяли в Україні до цього і передбачали змішану систему.

Як повідомлялося, 17 листопада Верховна Рада прийняла в цілому закон про вибори. Відповідно до закону, вибори депутатів будуть здійснюватися за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Закон встановлює 5% виборчий бар'єр. Блоки участі у виборах не беруть.