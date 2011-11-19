Експерти: ціна на російський газ має становити 200-230 дол.

Ціна на природний газ для України, що поставляється ВАТ «Газпром», має бути на рівні від 200 до 230 дол. за тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили енергетичні експерти на прес-конференції в Києві.

Так, за словами голови правління Альянсу «Нова енергія України» Валерія БОРОВИКА, ціну на газ, що постачається в Україну, дуже легко вирахувати за зрозумілою схемою.

«Беремо середньоринкову вартість газу в Європі, це десь 400-450 дол., віднімаємо 100 дол. знижки, згідно з харківськими угодами, віднімаємо плече транспортування й віднімаємо преференції за транзитною ставкою. Таким чином, виходить не більше 200 дол.», - сказав він.

При цьому експерт додав, що «ціна для стратегічного партнера має бути 200 доларів". "Цього немає, тому що у людей, які ведуть переговори від України, є особисті інтереси», - сказав В.БОРОВИК.

У свою чергу, як зазначив президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-Club» Олександр ТОДІЙЧУК, 220-230 дол. за тис. куб. м є реальною ціною на газ, що поставляється в Україну.

«Ціна в 220-230 дол. за тис. куб. м російського газу для України справедлива й об'єктивна», – зазначив він.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період із 2009 по 2019 рік; про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.