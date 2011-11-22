Янукович привітав українців з Днем Свободи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників з Днем Свободи.

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні йдеться: «Свобода, Незалежність, Соборність - це ті неперехідні цінності, які завжди були, є і будуть шановані в Україні. Ми маємо робити все належне для їх зміцнення, адже на них збудовано фундамент нашої держави».