Семеро депутатів Тимошенко залишили сесію Черкаської облради

Сьогодні семеро депутатів від «БЮТ-Батьківщини» (у складі фракції 21 депутат) залишили сесію Черкаської обласної ради на знак протесту проти несвяткування в області Дня Свободи.

Як передає кореспондент УНІАН, вони накинули на свої місця у сесійній залі велике полотнище з написом «Україні-Юлі - волю».

На початку засідання сесії облради керівник фракції «БЮТ-Батьківщина» Анатолій БОНДАРЕНКО оприлюднив заяву, у якій владу звинувачено у здійсненні політичних репресій в Україні та утиску громадянських свобод. За його словами, депутати протестують проти того, що "маховик репресивної машини набирає обертів, а Земельний і Трудовий кодекси мають на меті перетворити українців на рабів".

Як заявив А.БОНДАРЕНКО, сьогодні Україна вкотре переживає рецидив тоталітаризму: "Влада все частіше вдається до сили, розганяючи мирні демонстрації, за ґратами опиняються політики, проти яких фабрикуються кримінальні справи. Ці події відбуваються на фоні швидкого поглиблення економічної і соціальної кризи. Україна опинилася у важкому економічному становищі, а населення – на межі соціального вибуху".

У цей час близько 20 представників опозиційних сил влаштували пікетування будівлі облради. Вони розгорнули три намети, над якими встановили прапори політичних партій, що входять до складу об`єднаної черкаської опозиції.

Навпроти опозиціонерів, під стінами Черкаської облради, встановлено шість наметів Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня осередки ряду партій та громадських організацій Черкаської області створили Раду опозиційних сил. Угоду підписали обласні організації УНП, Народного Руху України, Партії пенсіонерів, «Собору», ВО «Батьківщина», «За Україну!», «Реформи і порядок», Української національної асамблеї, партії "Екологія і соціальний захист", «Просвіти», Всеукраїнського об’єднання ветеранів, ГО «Воля», ГО “Українська народна молодь”, ГО “Центр медіаініціатив”, Асоціації органів самоврядування населення, ВГО «Спілка власників житла України».