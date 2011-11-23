Податкова чекає, поки Тимошенко сама попроситься на допит?

З 18 листопада поточного року будь-які слідчі дії за участю екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО слідчими податкової міліції не проводяться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, на сьогодні, 23 листопада, слідчих дій не заплановано і відповідно здійснюватись вони не будуть.

З 15 по 18 листопада 2011 року на підставі висловленого письмово бажання Ю.ТИМОШЕНКО в Київському СІЗО надавались для ознайомлення матеріали судових експертиз, проведених у кримінальній справі щодо приховування валютної виручки в сумі 165 млн. доларів США, розкрадання бюджетних коштів та ухилення від сплати податків на загальну суму 47 млн. грн.

11 листопада 2011 року складено протокол про відмову Ю.ТИМОШЕНКО давати пояснення щодо пред’явленого обвинувачення, з того часу відомство не отримувало від неї клопотань про проведення допиту, і слідчі податкової міліції її не допитували.

Як повідомляв УНІАН, Головним слідчим управлінням Державної податкової служби України 10 листопада було пред’явлено обвинувачення Ю.ТИМОШЕНКО в організації приховування валютної виручки у сумі понад 165 мільйонів доларів США, розкраданні бюджетних коштів та ухиленні від сплати податків на загальну суму більше 47 млн. грн. шляхом запровадження фінансової схеми щодо розрахунків за товарно-матеріальні цінності корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування доходів з використанням офшорних компаній, нагадали у прес-службі ДПСУ.

7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Ю.ТИМОШЕНКО, яка з 5 серпня утримується у Лук’янівському СІЗО, важко ходити у зв`язку із загостренням болю у хребті.

Захисник Сергій ВЛАСЕНКО неодноразово заявляв, що Ю.ТИМОШЕНКО не надають медичної допомоги на належному рівні, але проводять з нею слідчі дії. Зокрема, сьогодні, за його даними, з Ю.ТИМОШЕНКО мають проводити слідчі дії.