Голова Донецької облради: Я не знав, що вони стоять на колінах…

Двох учасників акції протесту чорнобильців Миколу ГОНЧАРОВА і Володимира ДЕРКАЧА, які на колінах просили охоронців пропустити їх на сесію Донецької облради, не пустили, оскільки вони не подали наперед заявку, згідно з регламентом, на участь у сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Донецької облради Андрій ФЕДОРУК.

При цьому він підтвердив, що обіцяв чорнобильцям сьогоднішній виступ на сесії, проте підкреслив, що з ними розмовляв керівник фракції Партії регіонів Олександр БАБКОВ і пропонував все, що вони хочуть сказати, передати народному депутату Михайлу ВОЛИНЦЮ, який приїхав до Донецької ОДА.

Глава облради відзначив, що М.ВОЛИНЕЦЬ мав повне право виступити на сесії облради згідно із законом в розділі «Різне» і передати те, що хочуть сказати чорнобильці. Проте, за словами А.ФЕДОРУКА, М.ВОЛИНЕЦЬ не скористався цим правом.

На запитання журналістів, чому чорнобильців не було пропущено на сесію, якщо М.ВОЛИНЕЦЬ був згодний віддати їм свій час виступу, В.ФЕДОРУК відповів, що так не годиться.

На запитання, чи знав глава облради про те, що чорнобильці стали на коліна, щоб їх допустили на сесію, А.ФЕДОРУК відповів: «Я не знав, що вони стоять на колінах…».

При цьому А.ФЕДОРУК ще раз підкреслив, що депутати облради і так досить багато роблять для того, щоб врегулювати проблему з чорнобильцями, і обвинуватив чорнобильців, що ті, у свою чергу, нікого не чують, «у чорнобильців йде безсистемна робота».

Губернатор висловив сподівання на мирне розв’язання цього конфлікту.