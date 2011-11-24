МЗС України турбує загострення між Росією та США

Загострення відносин між Росією та США у сфері роззброєння та контролю над озброєннями не сприятиме забезпеченню національних інтересів України, оскільки ці країни є стратегічними партнерами та гарантами безпеки нашої держави за Будапештським меморандумом від 5 грудня 1994 року.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі МЗС України з приводу оприлюдненої 23 листопада Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ заяви стосовно ситуації, яка склалася навколо системи ПРО країн-членів НАТО у Європі.

Україна стурбована відсутністю прогресу у двосторонніх переговорах між РФ та США із зазначеної проблематики, йдеться у коментарі.

Загострення відносин між РФ та США у сфері роззброєння та контролю над озброєннями може негативно позначитися на ефективності багатосторонніх зусиль зі зміцнення безпеки і довіри у Європі.

Україна закликає обидві держави продемонструвати політичну волю та винайти взаємоприйнятні форми взаємодії з питань створення ПРО в Європі в інтересах зміцнення глобальної та регіональної безпеки, зазначають у Міністерстві закордонних справ.