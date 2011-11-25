Гриценко: влада Януковича завершилася б за 11 місяців

Якби закон про вибори в Україні не змінили, влада Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА завершилася б вже за 11 місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив народний депутат, лідер партії “Громадянська позиція” Анатолій ГРИЦЕНКО під час круглого столу, присвяченого прийняттю нового закону про вибори народних депутатів.

Він зауважив, що з попереднім законом Партія регіонів отримала б на виборах 10-15% місць в парламенті, інші місця зайняла б опозиція.

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що закон вирішили змінити, аби продовжити владу нинішнього Президента України. “Була обрана Президентом комісія, був написаний закон ЯНУКОВИЧЕМ, для ЯНУКОВИЧА, без опозиції”, – сказав А.ГРИЦЕНКО.

“На жаль, у цій перемозі (В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) взяли участь опозиціонери. Я думаю, що настав час зривати маски: під маскою вовка від опозиції ідуть зайчики, кролики, овечки. А по суті своїй – “тушканчики”, які потім стануть “тушками” і зміцнять владу ЯНУКОВИЧА”, – наголосив А.ГРИЦЕНКО.

У свою чергу народний депутат від Партії регіонів, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Валерій БОНДИК сказав, що “цей закон ми вважаємо плодом компромісу”.

Він підкреслив, що більшість запропонованих опозицією поправок було враховано, і наголосив, що цей закон спрямовано на те, аби зберегти права опозиції.

“Ми вважаємо, що така змішана система, коли 225 депутатів обираються у мажоритарних округах, а 225 – проходять за списками партій, - він найбільше влаштовує опозицію”, – сказав В.БОНДИК.

Сергій САС, народний депутат з фракції "БЮТ-"Батьківщина", член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань підготовки проекту закону про вибори народних депутатів наголосив, що не погоджується з В.БОНДИКОМ.

“Те, що анонсується зараз як компроміс, було для опозиції вибором між поганим і дуже поганим”. – зауважив він і додав, що представники опозиції та влади мали нерівні позиції в утвореній парламентом ТСК з підготовки виборчого законопроекту.

“Враховуючи те, що розподіл голосів у комісії був 8 на 5, рішення, яке повинно було бути прийняте, могло бути прийняте і гарантовано приймалося, - більшість могла вирішити на свою користь у спосіб голосування”, – сказав С.САС.

На його переконання, з прийняттям нового закону кандидати в депутати просто купуватимуть собі округи разом із виборцями. “Прийняття даного закону – це забезпечення владою механізму збереження себе при владі”, – додав С.САС.

“Очевидно, що питання перспективи реформи виборчої системи не зняте з порядку денного. Президент неодноразово підтверджував, що визнає необхідність прийняття Виборчого кодексу. І цей закон про вибори фактично є законом одноразової дії під вибори 2012 року”, – зауважив у свою чергу заступник начальника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України Віталій КУЛИК.

Голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО висловив переконання, що парламентська опозиція була поставлена в таку ситуацію, що закон в будь-якому разі був би проголосований без них. “Але якщо хтось думає, що через цей закон вибори в нас пройдуть чесно, прозоро і прекрасно, - помиляється”, – підкреслив він і наголосив, що новий закон не убезпечує ні від підкупу виборців, ні від застосування адмінресурсу.

Як повідомляв УНІАН, ВР 17 листопада ухвалила в цілому Закон «Про вибори народних депутатів».

Ним передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.

Згідно з новим законом, крім запровадження змішаної системи виборів, заборони на участь у виборах блоків партій, скорочення терміну агітаційної роботи, підніметься і прохідний бар’єр для політичних партій – з 3 до 5 %.