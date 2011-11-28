Чорнобильці просять приїхати до них Ахметова, Рибака і Зв’ягільського

Чорнобильці, які проводять у Донецьку акцію протесту-голодування біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду, просять приїхати до них народних депутатів від Партії регіонів Ріната АХМЕТОВА, Володимира РИБАКА і Юхима ЗВ’ЯГІЛЬСЬКОГО.

Про це «Острів» повідомив член ініціативної групи голодуючих, голова Донецької облорганізації інвалідів-чорнобильців «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

За його словами, голодуючі «наполегливо просять народних депутатів-земляків негайно вжити заходи із захисту порушених конституційних прав громадян».

«Ми просимо народних депутатів втрутитися й добитися виконання рішень судів щодо дітей війни, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів війни, офіцерів, звільнених із військової служби, а також інвалідів-чорнобильців та інших соціально незахищених категорій громадян», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці в Донецьку голодують з 15 листопада, вимагаючи виплати їм законних пенсій у повному обсязі. Чорнобильці погрожували самоспаленнями, якщо правоохоронні структури застосують до них силу.

24 листопада вночі Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодування біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

Станом на 27 листопада біля будівлі управління ПФ голодували 27 чорнобильців.

Увечері того ж дня працівники міліції та МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу намету помер 70-річний шахтар Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

Чорнобильці продовжують голодування просто неба.