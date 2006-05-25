Партія регіонів готує заяву з приводу ситуації у парламенті

На засіданні ради Партії регіонів сьогодні буде прийнято політичну заяву з приводу ситуації у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, немає жодної доцільності у тому, щоб оголошувати перерву в роботі Верховної Ради України до 7 червня. Він вважає, що на сьогодні потрібно вирішувати завдання, які стоять перед державою.

На запитання УНІАН, чи він визнає, що голосування у 240 голосів за перерву в роботі ВР до 7 червня свідчить про створення коаліції за участю “Нашої України”, БЮТ та СПУ, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Це ні про що не свідчить».

Він зазначив, що Партія регіонів як переможниця виборів звернулася до політичних сил щодо створення коаліції. Він ще раз підкреслив, що Партія регіонів сьогодні на засіданні керівного органу прийме політичну заяву, з якою виступить у ВР.