Азарову кажуть, що від його «допомоги» безпритульних дітей стане більше

Держава має припинити програму позбавлення соціальної допомоги матерів-одиначок, заявила голова Всеукраїнського благодійного фонду «Освіта України» Наталія МАКСЮТА в ефірі соціального ток-НЕшоу з Реною НАЗАРОВОЮ «Київський форум».

«Нещодавно оголосили, що експеримент, який проводився в Чернігівській і Волинській області, буде розповсюджений на всю країну», – заявила Н.МАКСЮТА.

«Що це за експеримент? Держава законодавчо закликає людей слідкувати за матерями-одиначками. Якщо в них є пральна машина – доповідати це у відповідні органи. І їх будуть позбавляти соціальної допомоги. Я думаю, що дуже скоро у нас безпритульних дітей від такої державної допомоги буде набагато більше», – зазначила Н.МАКСЮТА.

Начальник Служби у справах дітей КМДА Микола КУЛЕБА підтвердив інформацію голови Фонду і розповів історію багатодітного батька на Волині.

«Я спілкувався з багатодітним батьком з Волинської області, батьком 14 дітей. І він каже, що йому перестали платити допомогу, бо він почав будувати будинок. Але, каже: «Я ж маю, як батько, забезпечити своїх дітей місцем для життя». І пояснили відмову у допомозі ще й тим, що в нього є трактор, не зауваживши, що йому вже 15 років», – розповів чиновник.

«Система надання соціальної допомоги потребує реформування. І саме у бік збереження біологічної сім’ї. Тому що, якщо мама одинока, то вона майже не отримує підтримки. Як тільки дитина стає сиротою, то держава зразу гарантує опікуну 2 прожиткові мінімуми – близько 2 тис. грн., прийомній родині – два прожиткові мінімуми і плюс 35 % – це 2,5 тис. грн. А в інтернатному закладі утримання дитини сягає від 5 до 20 тис. грн. на місяць, в залежності від типу будинку», – наголосив М.КУЛЕБА.

Як повідомляв УНІАН, уряд переглядає підхід до надання державної соціальної допомоги. Віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО на розширеному засіданні уряду пояснив, що з 1 грудня 2011 року на всю країну буде розповсюджено експеримент за непрямою оцінкою доходів громадян, які претендують на соціальну допомогу. Цей метод з квітня застосовується в трьох областях – Волинській, Кіровоградській і Чернігівській.

Згідно із законодавством, мати-одиначка або жінка, яка виховує дитину до трьох років, може претендувати на гарантований рівень захисту у розмірі 30 % від прожиткового мінімуму (ПМ) або одержувати всю суму у розмірі ПМ, коли рівень доходу на одного члена сім’ї не перевищує 50 % мінімуму. Експеримент передбачає оцінку доходів і витрат з тим, щоб «індивідуально оцінити достаток кожної матері».

З квітня 2011 року «непрямими методами» перевіряли обґрунтованість соціальних виплат матерям-одиначкам у Волинській, Кіровоградській і Чернігівській областях. Закон їм гарантує щомісячну виплату 30 % від прожиткового мінімуму (з 1 грудня – 953 грн.).

На думку чиновників уряду, результати експерименту показали, що лише кожна четверта мати-одиначка дійсно має потребу, а реальні доходи решти трьох цілком дозволяють їм обходитися без допомоги держави.