Чорнобильці не братимуть участі в офіційних заходах 14 грудня із вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні опозиційного уряду заявив голова Харківської обласної організації інвалідів «Союз Чорнобиль Україна» Петро ПРОКОПЕНКО.

Він нагадав, що 14 грудня указом Президента оголошено Днем вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

За словами П.ПРОКОПЕНКА, відмовою від участі в офіційних заходах чорнобильці висловлюватимуть протест проти антисоціальної політики влади.

«Чорнобильці не будуть брати від них (влади – УНІАН) ні подяк, ні грамот, ні нагород, ні подарунків», - сказав він.

За словами П.ПРОКОПЕНКА, вшанування пам’яті чорнобильців, яких вже немає, відбудеться на Майдані Незалежності за участю представників чорнобильських організацій.

Під час засідання опозиційного уряду було ухвалене рішення наполягати на скасуванні змін до проекту закону про державний бюджет на 2012 рік, якими передбачено об’єднати в одну дев’ять бюджетних програм щодо соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.