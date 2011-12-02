Експерти про знищення собак та імідж України

Інформацію про проведення в Україні Євро-2012 було використано як привід для очорнення іміджу України в Європі та світі.

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив голова ГО “Зелена варта” Андрій ЮСОВ.

Він зауважив, що таку позитивну для країни подію, як Євро-2012, було перетворено на привід для шквалу негативної інформації про Україну в Європі та світі.

“Ми є свідками, як реагує Європа на політичні переслідування в Україні і справу ТИМОШЕНКО, ми є свідками, як спостерігає світ за соціальними протестами в нашій країні”, – наголосив А.ЮСОВ.

Він підкреслив, що хвиля протестів проти жорстокого поводження з безпритульними тваринами в Україні в рамках підготовки до Євро-2012 сколихнула європейську громадськість. В європейських ЗМІ почали з’являтися заклики до бойкотування Євро.

А.ЮСОВ наголосив, що його організація висуває до уряду низку вимог. Зокрема, зібрати та оприлюднити об’єктивну інформацію щодо кількості безпритульних тварин в Україні; інформацію щодо знищення тварин; припинити знущання над тваринами; розробити та запровадити комплексну державну програму з вирішення проблеми безпритульних тварин в Україні, адекватно протистояти інформаційним атакам в Європі, що шкодять іміджу держави.

Він запропонував підключити до підготовки до Євро-2012 для вирішення проблеми з безпритульними тваринами європейських експертів і активістів європейських зоозахисних організацій.

“Останнім часом ми бачимо дуже багато негативних матеріалів про Україну в міжнародній пресі”, - зауважив у свою чергу віце-президент Української PR Ліги Денис БОГУШ.

Він повідомив, що згідно з дослідженнями, які проводилися за період 2000-2010 роки у 12 країнах світу, про Україну говорять, зокрема, такими визначеннями: маловпливова та маловідома європейська держава, що знаходиться у пошуках свого місця в світі; молода демократична країна, країна поразки Помаранчевої революції; Чорнобиль (небезпечна країна); відомі українці: КЛИЧКО, ШЕВЧЕНКО, ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО; проблеми з Росією; високі інвестиційні ризики, корупція в усіх органах влади; красиві жінки, дешеві повії.

“В різних країнах по-різному про нас говорять, але загалом це достатньо негативний імідж, ним ніхто не займається”, - констатував Д.БОГУШ.

За словами учасників прес-конференції, за 2010-2011 роки на додачу до даного переліку додалося уявлення про Україну як державу, в якій масово та жорстоко вбивають тварин, катують людей, застосовують репресії та порушуються права інвалідів-чорнобильців.

“Про бойкот Євро-2012 і про те, як у нас у крематоріях заживо згорають собаки, говориться на перших каналах німецького телебачення. І існує близько 40 роликів на youtube про те, як у нас спалюють цих тварин. Це достатньо серйозна атака на імідж України”, - наголосив Д.БОГУШ і нагадав, що було розповсюджено інформацію про спалення заживо 250 тис. вуличних собак та котів до Євро-2012.

Він висловив переконання, що влада, Служба зовнішньої розвідки, Служба безпеки України і Президент України мають зрозуміти і приділити увагу проблемі атак на імідж країни.

У свою чергу голова Київського еколого-культурного центру Володимир БОРЕЙКО зауважив, що окрім знищення тварин, в Україні знищують зелені зони та парки, зокрема, для будівництва об’єктів Євро.

“Проблема домашніх тварин, на мій погляд, це не та проблема, яка дійсно є актуальною для України”, – сказав він і нагадав, що в Україні зникає велика кількість рідкісних тварин, зокрема, зубрів, дельфінів та осетрів.

На його переконання, цифра 250 тисяч, яку було заявлено в інформаційних кампаніях зоозахисників, - не може бути точною і правдивою. “Коли пані ТАРНАВСЬКА (президент Міжнародного товариства захисту тварин «SOS» Тамара ТАРНАВСЬКА - УНІАН) роздуває цифру 250 тисяч – це не виправдана цифра, тому що ніхто точно не знає, скільки насправді собак знищується у містах України”, – наголосив В.БОРЕЙКО.