Розгляд апеляції Тимошенко може затягнутися на 3-4 місяці?

Юристи кажуть, що рішення по апеляції екс-прем`єра Юлії Тимошенко на вирок Печерського суду може бути винесено ближче до квітня, повідомляє «Сегодня».

«Час розгляду справи апеляційним судом законом необмежена, - сказав виданню правозахисник Едуард Багіров, який раніше максимально точно спрогнозував вирок Печерського суду. - Але, як правило, апеляція у кримінальних справах триває три-чотири засідання. 50% апеляційних скарг розглядається на першому засіданні, після чого відразу виноситься рішення. Інша половина після 3-4-го засідання».

За словами Багірова, згідно з українськими законами, може бути кілька варіантів апеляційного рішення. «Буває так, що апеляційні суди скасовують рішення першої інстанції і відправляють справу на новий розгляд, але арештанта залишають за гратами, - говорить Багіров. - Можуть винести рішення скасувати перше рішення, відправити на першу інстанцію, а арештанта випустити на підписку про невиїзд. Третій варіант - скасувати рішення суду першої інстанції і визнати підсудну невинною. Четвертий - залишити рішення в силі і залишити підсудну в місцях ув`язнення. У ситуації з Тимошенко можливі всі ці варіанти, розгляд може затягнутися на 3-4 місяці. Але все-таки, думаю, що суд скасує рішення Печерського суду і відправить справу на новий розгляд з іншим суддею. А Тимошенко, швидше за все, залишиться в СІЗО».

Водночас якщо є мета не допустити Тимошенко до виборів, то апеляційний суд, швидше за все, залишить у силі вирок Тимошенко, і він набуде чинності і Юлю відправлять на зону. Адже якщо справу повернуть до суду першої інстанції, то у Тимошенко де-юре залишиться несудимість. Поки районний суд винесе нове рішення, поки апеляційний суд розгляне нову скаргу, цілком може настати кінець жовтня, коли пройдуть вибори, Леді Ю. стане нардепом і отримає недоторканність.

«Від юристів, наближених до правлячої партії, я чув дуже обережні оцінки. Вони не очікують кардинальних змін в ході апеляції, - сказав нам політолог Володимир Фесенко. - Але можна звернути увагу, що суд почав свою роботу раніше очікуваного - не в середині грудня, а першого числа. Це пов`язують з тим, що 19 грудня має відбутися саміт Україна-ЄС. Тому, можливо, що в суді відбудуться події, позитивні для Тимошенко. Але навряд чи є підстави очікувати, що ситуація зміниться на 180 градусів і Тимошенко звільнять».