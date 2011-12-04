ЗМІ: Янукович поїде в рідне місто
19:23, 04 грудня 2011Політика
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В ОДА поки не підтверджують
Президент Віктор Янукович відвідає рідне місто Єнакієво з робочим візитом. Повідомлення про це на офіційному сайті президента ще не було, але джерело в Донецькій ОДА підтвердило газеті "Сегодня", інформацію про робочу поїздку гаранта.
«На цьому тижні Віктор Федорович відвідає Єнакіївський металургійний завод (ЄМЗ). На заводі завершені роботи з реконструкції комплексу доменної печі №3», — повідомило джерело.
У ЗМІ пройшла інформація, що в грудні планується ще одна поїздка Януковича в область — з нагоди здачі в експлуатацію терміналу донецького аеропорту, але в ОДА це поки не підтверджують.
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