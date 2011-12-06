Журналістів перед поїздкою в Єнакієве завезли в аеропорт для огляду

Журналістів перед поїздкою в Єнакієве для висвітлення приїзду Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на Єнакіївський металургійний завод ретельно оглянули в аеропорту Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, журналістів, які сьогодні о 9.00 виїхали від будинку облдержадміністрації в напрямку Єнакієве, завезли спочатку в Донецький аеропорт і провели ретельний огляд.

Таке нововведення було в їхній практиці вперше за останні 10 років, зазначили журналісти.

В аеропорту перед оглядом співробітник СБУ пояснив представникам ЗМІ, що вони мають заходити по черзі і, як при посадці в літак, зняти верхній одяг і його разом з речами покласти на стрічку для огляду. При цьому він підкреслив: «Заходимо по черзі і обов`язково в руці тримаємо документ, що засвідчує особу, але обов`язково з фотографією».

Після огляду журналістів перевірили за списком, видали бейждики «Преса» і лише близько 10.30 відпустили до автобусів і повезли в Єнакієве.

До приїзду В.ЯНУКОВИЧА вздовж автодороги виставлені біг-борди з вітанням: «Донеччина вітає Президента». На трасі буквально через кожні 100 метрів чергують працівники патрульно-постової служби.