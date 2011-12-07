Кузьмін: Тимошенко сидить в камері з кондиціонером і плазмою

Перший заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін стверджує, що Юлія Тимошенко утримується в камері "площею 22 кв. м, де є все: кондиціонер, душ, гаряча вода, туалет, плазмовий телевізор, ортопедичні матраци на ліжках, меблі єврорівня, холодильник". Про це він розповів в інтерв`ю "Комсомольськой правде в Украине".

"Не всі готелі в Україні, та й не тільки в Україні, можуть надати клієнтам такі умови", - вважає Кузьмін.

На запитання кореспондента про майно Тимошенко, яке могло б бути конфісковане у разі такого рішення суду, заступник Генпрокурора відповів: "Подивіться на її декларації про доходи. Машин немає, нерухомості немає, земельних ділянок немає, грошей немає. У нас є всі її декларації. Людина , яка контролювала газовий ринок України, яка була прем`єр-міністром країни, за документами чи не жебрачка! Ви повірите в це? Ми давали доручення всім оперативним службам встановити належне їй майно. Вони знайшли тільки частину квартири в Дніпропетровську, на яку і накладено арешт. Більше у неї нічого немає. Але у випадку, якщо всі ці справи потраплять до суду, він може зобов`язати її виплатити близько півтора мільярда гривень. Яким чином це буде зроблено, мені важко сказати. Може, добровільно поверне з офшорів?!