Наливайченко заявив про готовність НУ до об’єднання дій опозиції

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО назвав об’єднання української демократичної опозиції одним із фундаментальних кроків для реалізації європейського вибору України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таку думку він висловив під час зустрічі з європейськими політиками в ході 20-го щорічного конгресу Європейської народної партії, що проходить у Марселі.

Зокрема, до фундаментальних кроків для реалізації європейського вибору України та формування єдиного європейського демократичного простору політик також відніс Угоду про політичну асоціацію між Україною та ЄС, проведення чесних парламентських виборів у 2012 році.

У спілкуванні з європейськими партнерами В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив на посиленні авторитарних тенденцій в Україні, що виявляється у переслідуванні опозиційних політиків, наступі на демократичні свободи і права звичайних громадян. Він також висловив солідарність з екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО і екс-мінітсром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та іншими політиками, які сьогодні незаконно перебувають в ув’язненні.

«Втім, авторитарні дії режиму на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ не є суттю справжньої України. Більшість громадян України не схвалюють політики теперішньої влади, протестують проти неї та відмовили їй у політичній довірі. Саме воля і прагнення людей жити в умовах демократії і бути частиною об’єднаної Європи і є справжньою Україною. Політичний конфлікт в Україні якраз і полягає в тому, що політика нинішньої влади суперечить очікуванням більшості наших громадян», - цитує прес-служба В.НАЛИВАЙЧЕНКА.

Він відзначає як позитивний той факт, що у з’їзді ЄНП беруть участь представники українських опозиційних сил. «Перед європейськими партнерами засвідчую нашу готовність до об’єднання дій опозиції в Україні. Вірю в прихід нового покоління українських політиків, над яким не тяжітимуть протиріччя минулого. Поява такого покоління, а найважливіше – нових принципів співпраці між демократичними силами без подвійних стандартів, обману і взаємопоборювання – ключ до повноцінного повернення України на шлях демократичного розвитку», - наголосив голова політради «Нашої України».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також підкреслив, що після укладення угоди про асоціацію Україна-ЄС спільним завданням № 1 є захист вільного волевиявлення в Україні, і від імені «Нашої України» звертається до всіх європейських політичних партнерів з проханням надіслати спостерігачів на майбутні парламентські вибори в 2012 році.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО на запрошення голови Європейської народної партії Вілфреда МАРТЕНСА бере участь у 20-му щорічному Конгресі ЄНП, який проходить у Марселі 7-8 грудня.

«Наша Україна» має статус спостерігача у Європейській народній партії з 2005 року.