У Кам’янці-Подільському благодійний «Ярмарок Святого Миколая»

17-18 грудня у Кам’янці-Подільському готель «7 днів» запрошує усіх на «Ярмарок Святого Миколая».

На площу Вірменський ринок о 12.00 приїде Миколай зі своїми помічниками, Янголом та Чортиком. На майдан завітає грандіозний ляльковий театр, знайомі з дитинства персонажі розкажуть казку про Снігову королеву. Розпалять публіку ритми музики гуртів «Фолькнери», «Село і люди», «От Вінта» та ін. Кожен охочий зможе навчитись традиційним па на майстер-класі з народного танцю. Забави та конкурси гарантують козаки та помічники Святого Миколая. І звісно, кожен зможе придбати маленькі миколаївські сувеніри на будь-який смак.

Цими ж днями проводитиметься благочинна акція «Від серця до серця», під час якої кожен зможе подарувати свято маленькій дитині. Усі іграшки та подарунки, зібрані під час акції, передадуть дітям-сиротам у дитячий садочок №17.

Запрошуємо ЗМІ відвідати грандіозну Миколаївську казку.

Попередня акредитація проводиться за тел. (097) 621-65-59 або annasira.kampod@gmail.com