Подольський на знак протесту покинув зал суду

Журналіст Олексій ПОДОЛЬСЬКИЙ, який постраждав у кримінальній справі про вбивство Георгія Гонгадзе, покинув зал суду, де розглядається скарга адвокатів колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ на порушення щодо нього кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення покинути засідання суду О.ПОДОЛЬСЬКИЙ прийняв на знак протесту проти відмови у відведенні судді Галини СУПРУН.

На думку О.ПОДОЛЬСЬКОГО, суд порушив його права на захист при розгляді скарги Л.КУЧМИ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський райсуд Києва почав розгляд скарги адвокатів Л.КУЧМИ на порушення щодо нього кримінальної справи.

При цьому О.ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив клопотання про перенесення судового засідання, оскільки йому не була надано на ознайомлення скаргу адвокатів Л.КУЧМИ.

О.ПОДОЛЬСЬКИЙ зазначив, що, оскільки йому не відомий зміст документа, він повинен ретельно з ним ознайомитися, і в разі потреби скористатися допомогою адвоката.

«Прошу надати мені на ознайомлення цю скаргу, і залежно від того, що там буде, я вирішу, знадобиться мені юридична допомога чи ні, але я думаю, що вона мені буде потрібна, і мені необхідний час на пошук адвоката. На це мені потрібен, як мінімум, тиждень», - сказав О.ПОДОЛЬСЬКИЙ.

Натомість головуюча на судовому процесі суддя Галина СУПРУН оголосила перерву на 30 хвилин для того, щоб автор клопотання зміг ознайомитися зі скаргою.

Водночас О.ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив, що цього часу замало.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Щодо Л.КУЧМИ була обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура закінчила розслідування цієї справи.

16 листопада адвокати екс-президента України Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського районного суду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ у зв`язку з її неспроможністю.