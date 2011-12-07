Донька Тимошенко від імені матері просить Європу про послугу

Донька екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР від імені матері просить Європу подвоїти зусилля з наближення України до ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на саміті Європейської народної партії (ЄНП) у французькому Марселі.

“Сьогодні від імені моєї матері я прошу подвоїти зусилля із залучення України до ЄС”, - сказала Є.КАРР.

Вона подякувала представникам Європейської народної партії за слова підтримки, висловлені їй та її матері, і наголосила, що сфабриковані в Україні кримінальні справи проти опозиції спрямовані на те, щоб “прибрати будь-який спротив”.

“Наша країна на практиці стала приватною власністю президентської родини, ніхто навіть не намагається приховати корупцію”, - сказала Є.КАРР.

“Я побоююсь, що для моєї матері немає надії знайти чесного вердикту в Україні”, - додала вона.

При цьому Є.КАРР висловила переконання в тому, що якщо лідери опозиції і надалі залишатимуться в Україні у в’язницях, то загроза громадянам країни залишитися без реального вибору на майбутніх виборах стане дуже реальною.

Разом з тим Є.КАРР висловила переконання в тому, що не всі надії для України вже загублені.

Слова доньки Ю.ТИМОШЕНКО, яка виступила одразу після прем’єр-міністра Франції Франсуа ФІЙОНА, який говорив про проблеми економічної кризи в Європі, були зустрінуті учасниками Конгресу ЄНП стоячи і тривалою овацією.