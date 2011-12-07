Генпрокуратура поновила розслідування кримінальної справи проти Кучми

Генпрокуратура поновила розслідування кримінальної справи, порушеної проти екс-президента Леоніда КУЧМИ за обвинуваченням в причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні в судовому засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає скаргу адвокатів Л.КУЧМИ на постанову про порушення проти нього кримінальної справи.

Зокрема, головуюча в судовому процесі суддя Галина СУПРУН усно повідомила учасників процесу після 10-хвилинної перерви, що кримінальна справа була поновлена.

«Дійсно була поновлена справа 21 листопада 2011 року. Тому є достатньо підстав для розгляду скарги», - зазначила вона.

У свою чергу, представник Генпрокуратури Дмитро БАСОВ на запитання адвоката удови Г.Гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентини ТЕЛИЧЕНКО, чи дійсно було завершено досудове слідство, відповів ствердно, але потім додав, що, наскільки йому відомо, провадження було поновлено.

Втім, на численні прохання, як В.ТЕЛИЧЕНКО, так і адвокатів екс-майора УДО Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павла СИЧОВА та Миколи НЕДІЛЬКА надати документальне підтвердження щодо поновлення провадження у справі, ні представник прокуратури, ні суддя не змогли це зробити, оскільки не мали його на руках.

Крім того, на численні зауваження адвокатів потерпілої сторони та свідка у справі (М.МЕЛЬНИЧЕНКА – УНІАН) пояснити, з яких підстав суд розпочав розгляд скарги, оскільки роз’яснення пленуму Верховного суду від 4 червня 2010 року чітко вказують, що скарга на постанову про порушення кримінальної справи може розглядатися судом лише до моменту, коли обвинуваченій особі офіційно заявлено про завершення досудового слідства, надані матеріали справи для ознайомлення, про що складений відповідний протокол.

У той же час, головуюча у судовому процесі суддя Г.СУПРУН проігнорувала ці доводи.

Крім того, вона зауважила, що не вбачає підстав відкласти розгляд скарги для того, щоб, як зазначила В.ТЕЛИЧЕНКО, адвокати Л.КУЧМИ могли хоча б формально після поновлення провадження у справі відповідно до норм КПК подати нову скаргу.

Слід також зазначити, що на численні заяви адвокатів М.МЕЛЬНИЧЕНКА про те, що Г.СУПРУН нехтує нормами трудового кодексу і продовжує розглядати скаргу в поза робочий час, не отримали чіткої відповіді, чому це робиться і до котрої години працюватиме суд (офіційно Печерський районний суд працює з 9 год. до 18.00).

На даний час суддя продовжує ознайомлення учасників процесу з матеріалами справи Л.КУЧМИ, яка налічує 26 томів.