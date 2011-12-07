Януковича закликали усвідомити, що може втратити Україна

Європейська народна партія (ЄНП) заявляє, що угода з Україною може набрати чинності наступного року, якщо Київ повернеться до демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні на Конгресі ЄНП у французькому Марселі резолюції по ситуації в Україні.

“(ЄНП – УНІАН) наголошує, що у випадку, якщо українська влада запровадить реальні зміни щодо верховенства права та поваги до прав людини і фундаментальних свобод, які є дуже важливими, а також припинить політично-вмотивовані переслідування опозиції, про які заявляло міжнародне співтовариство, Угода про асоціацію між Україною та ЄС буде підписана протягом першої половини 2012 року”, - написано в резолюції.

“Однак, якщо якийсь з невід’ємних та фундаментальних принципів Угоди про асоціацію буде проігнорований або порушений Україною, ЄС розробить механізм тимчасового призупинення всієї Угоди про асоціацію”, - написано також у документі.

При цьому, члени ЄНП на своєму Конгресі підкреслили додані увартість угоди про зону вільної торгівлі для України, зазначивши, що вона передбачає безпрецедентний рівень інтеграції між ЄС та третіми країнами.

Учасники Конгресу – найвищого статутного органу партії – закликали до парафування угоди про асоціацію з Україною до кінця цього року.

Разом з тим “народники” особливо наголосили на тому, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та українська влада повинні усвідомити, що може втратити Україна, у випадку, якщо ці документи не будуть парафовані, підписані та не наберуть чинності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Марселі відбувається Конгрес ЄНП, на якому питання політичних в’язнів в Україні стало одним з найважливіших: представники європейських “народників” надали слово доньці Ю.ТИМОШЕНКО Євгенії КАРР одразу після виступу французького прем’єра Франсуа ФІЙОНА, який говорив на тему подолання економічної кризи в Європі.