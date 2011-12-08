БЮТ і НУНС вимагають від Януковича змінити оцінку виборів у Росії

Фракції "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Міністерства закордонних справ України та Верховної Ради приєднатися до оцінки виборів у Росії, яка дана європейськими структурами, і, таким чином, захистити права і свободи громадян Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора від імені двох фракцій заявив представник фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За словами В.КИРИЛЕНКА, опозиція здивована тим, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ поспішив дати оцінку виборам у Росії і визнав їх чесними та демократичними.

«З огляду на це ми закликаємо Президента України, Міністерство закордонних справ, Верховну Раду, всю демократичну спільноту і всіх небайдужих людей солідаризуватися з тими людьми, які протестують у Росії проти фальсифікації виборів, і надати відповідну оцінку, яка чітко співпадає з оцінкою незалежних європейських спостерігачів», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він додав, що дана заява буде спрямована в усі офіційні структури, хоча особливих сподівань на адекватну реакцію опозиція не має.

Зі свого боку заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО наголосив, що мова йде не лише про солідарність української опозиції з росіянами, а йдеться про те, що українська опозиція намагається не допустити подібної ситуації на наступних парламентських виборах в Україні. «Справа в тому, що дуже для багатьох керівників Партії регіонів партія «Єдина Росія» є взірцем, на який вони рівняються. Вочевидь, мріють і про такий же перебіг подій під час парламентських виборів наступного року», - сказав віце-спікер.

У заяві парламентської опозиції щодо виборів до Державної думи РФ йдеться про те, що опозиція закликає владу Росії прислухатися до думки демократичного світу щодо оцінки виборів до Держдуми та засудження репресій. «Закликаємо негайно звільнити безпідставно затриманих громадян та забезпечити дотримання їхніх конституційних прав», - говориться у заяві української опозиції.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз висловив стурбованість у зв'язку з порушеннями на парламентських виборах, що відбулися в Росії.

Також з критикою російської влади у зв'язку з порушеннями на виборах виступила держсекретар США Хіларі КЛІНТОН.

6 грудня у Москві пройшла масштабна акція протесту проти офіційних підсумків виборів до Держдуми Росії, в ході якої поліція затримала близько 600 її учасників.