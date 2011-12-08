Політолог: у БЮТ посилиться група Турчинова і Кожем'якіна

Політолог Ігор ЖДАНОВ вважає, що зміна керівництва парламентської фракції "БЮТ-Батьківщина" відбулась на посилення групи Олександра ТУРЧИНОВА і Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт повідомив журналістам на прес-конференції.

На думку політолога, після того, як з посади керівника фракції пішов Іван КИРИЛЕНКО і замість нього цю посаду обійняв А.КОЖЕМ’ЯКІН, посилилась група всередині фракції, яка асоціюється із самим А.КОЖЕМ’ЯКІНИМ та одним з лідерів партії «Батьківщина» О.ТУРЧИНОВИМ.

За словами І.ЖДАНОВА, власне це рішення формалізувало вплив, який і раніше мала ця група на ухвалення рішень всередині фракції.

«О.ТУРЧИНОВ поставив абсолютно свою людину керувати фракцією», - сказав І.ЖДАНОВ.

Він також зауважив, що серйозною помилкою колишнього керівника фракції І.КИРИЛЕНКА стала публічна заява стосовно того, що фракція погодиться проголосувати за низку важливих законопроектів у редакції, запропонованій більшістю, в обмін на звільнення Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами І.ЖДАНОВА, очевидно, що в парламентських кулуарах такі варіанти обговорюються, однак виносити заяви про такий торг на публіку є неприйнятним і очевидно, вони не сподобались іншим керівникам «"БЮТ-Батьківщини".