У Москві на мітинг незгодних готові вийти майже 24 тисячі людей

Майже 24 тисячі чоловік мають намір брати участь у московському мітингу незгодних з підсумками виборів у Держдуму РФ, які планується провести по всій країні 10 грудня.

Як повідомляє радіо «Свобода», про бажання взяти участь у мітингу в Москві у Facebook вже заявили майже 24 тисячі чоловік. Мітинг пройде на площі Революції. Він узгоджений з владою, проте в заявці на проведення вказано, що на захід збереться не більше 300 учасників.

У середу ввечері площа Революції була перекрита огорожами з написом "Мосводоканал". У цій організації заявили, що робітники розпочинають аварійну розкопку.

Аналогічні акції плануються на суботу і в інших містах Росії. Про бажання брати участь у петербурзькому мітингу під гаслом "Ми не обирали шахраїв і злодіїв" у Facebook заявили 1200 чоловік.