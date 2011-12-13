Янукович: гірко чути від людей критичні і навіть негативні оцінки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в країні має працювати справедливий, чесний суд, що діє за Законом і захищає права кожного громадянина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у Верховному суді на урочистостях з нагоди Дня працівників суду України.

За його словами, судова гілка влади відіграє ключову роль у забезпеченні прав і свобод громадянина. Саме з діяльності судів наші громадяни формують своє ставлення до влади і держави в цілому: справедливе судове рішення – значить, і держава справедлива.

«Тому так гірко чути від людей час від часу різні критичні і навіть негативні оцінки. Саме тому глибока судова реформа стала однією з перших моїх ініціатив на посаді Президента. Головна вимога – в країні має працювати справедливий, чесний суд, що діє за Законом і захищає права кожного громадянина. Саме це – вимога та надія громадян України», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він переконаний, що судова реформа – це практичний крок до модернізації країни, реальний шлях до єдиної європейської спільноти.

Президент зазначив, що запроваджена Законом України «Про судоустрій і статус суддів» процедура призначення на посаду судді дозволяє забезпечувати об’єктивний та неупереджений процес, основними критеріями якого є рівень знань та моральні якості кандидатів на посаду судді.

Президент зауважив, що черговим кроком у запровадженні якісно нової системи правових засобів захисту людини, суспільства і держави від кримінальних правопорушень, а також удосконаленні процедури кримінального судочинства, має стати прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України.

«Однак реформування вітчизняного законодавства у сфері судочинства не обмежується лише новим Кримінально-процесуальним кодексом України», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, на утвердження стандартів гуманізму у сфері застосування кримінальних покарань, а також зменшення випадків застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, спрямований закон України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що він усвідомлює, що не останню роль у стабільній та ефективній роботі судової системи відіграє матеріально-технічне забезпечення судів та соціальна захищеність суддів.

Він підкреслив, що у результаті проведення судової реформи передбачено поетапне зростання заробітної плати.

У проекті Закону про Державний бюджет на 2012 рік для потреб судів передбачено у півтора раза більше коштів, ніж у цьому році.

Суттєво зміцнити засади фінансової незалежності судів, у тому числі й стосовно суддівської винагороди, покликаний прийнятий Закон України «Про судовий збір».

«Наявні новації, а також успішне проведення реформ – є запорукою побудови в Україні правової держави та громадянського суспільства, що виступає однією з найголовніших гарантій дотримання прав людини в нашій країні», - наголосив Президент.

Він також підкреслив, що судова реформа триватиме в нашій державі.

«Мені відомі рекомендації Венеціанської комісії щодо необхідності подальшого удосконалення судової системи України. Я поділяю такі погляди. Однак втілення у життя рекомендацій неможливе без зміни Основного Закону України», - сказав Президент, додавши, що саме з цією метою він підтримав ініціативу щодо необхідності створення Конституційної Асамблеї.

Процес внесення змін до Конституції України має носити системний характер і стосуватися як запровадження додаткових конституційних гарантій прав і свобод людини, так і реформування окремих інститутів, у тому числі й судової влади.

«На сьогодні процес підготовки пропозицій щодо вдосконалення конституційного регулювання відносин триває. Вона покликана запропонувати комплексні зміни до Конституції України, що дозволять врахувати рекомендації європейських інституцій та досвід реформування зарубіжних країн», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.