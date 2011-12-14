Тимошенко доставили до суду?

Захисник Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО не виключає, що екс-прем’єр-міністра України уже доставили до Апеляційного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО повідомив журналістам перед початком засідання суду з розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО на вирок у газовій справі.

За його словами, сьогодні зранку на територію суду заїхали дві спецмашини швидкої допомоги. «Ми можемо говорити, що, скоріш за все, Юлію Володимирівну привезли, але остаточно ми будемо це знати через декілька хвилин», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО також наголосив, що вчора він зустрівся з Ю.ТИМОШЕНКО безпосередньо у медичній частині СІЗО. «Ходити вона не може. Якби вона могла ходити, зустріч би відбувалася у слідчій кімнаті, яка спеціально обладнана для зустрічей», - додав він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, довідка про нібито нормальний стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яку вчора надали представники Генеральної прокуратури, є сфальсифікованою, оскільки її не підписували лікарі.