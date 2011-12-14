Кличко переконує ЄС, що угоду з Україною треба підписати

Лідер партії УДАР Віталій КЛИЧКО переконаний, що Європейський Союз не повинен відмовляти Україні у парафуванні Угоди про асоціацію навіть попри нинішню загрозу розвитку демократії в нашій державі.

Про це він заявив 13 грудня під час зустрічі з представниками Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки, які відвідали Україну, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Наша політична сила відстоює принципову позицію – Угода про асоціацію з ЄС має бути парафована. Звичайно, ми розуміємо, що окремі політики своїми антидемократичними діями намагаються віддалити нас від Європи. Саме так я і моя партія розцінюємо ті суди над лідерами опозиційних партій ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКОМ, що проходять сьогодні, та ту атмосферу, в яких вони відбуваються. Ті, хто не розуміють шкоди, яку наносять подібні судилища Україні, діють, виходячи із власних інтересів, а не з інтересів держави та громадян. До того ж, не слід забувати, що коли угода буде парафована, українська влада не матиме іншого вибору, як виконувати взяті на себе зобов’язання, зокрема, щодо розвитку демократії, поваги до прав і свобод людини, верховенства права», – заявив В.КЛИЧКО.

При цьому він наголосив, що лакмусовим папірцем для європейських структур повинні стати й наступні парламентські вибори. «Суспільство має зробити усе можливе, аби вибори пройшли чесно та прозоро. Саме цього ми вимагаємо від влади, саме у цьому напрямку ми будемо контролювати її дії. Однак переконаний, що відповідний контроль має бути й з боку міжнародних інституцій. Принаймні, в питаннях роботи міжнародних спостерігачів, навчання та підготовки членів виборчих комісій», – сказав В.КЛИЧКО.

На його думку, якщо вибори-2012 пройдуть прозоро, до влади в Україні прийдуть нові сили, котрі зможуть забезпечити демократичний розвиток держави.

Як відомо, Комітет з питань політики та безпеки є постійно діючим органом у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики у Раді Європейського Союзу.

Делегація, яка відвідала Україну, складається з дипломатичних представників 27 країн-членів ЄС. Очолює делегацію посол Олоф СКУГ, постійний голова комітету і представник Європейської служби зовнішньополітичної діяльності.

На зустрічі з В.КЛИЧКОМ також були присутні посли країн-членів Євросоюзу в Україні.