Захист Тимошенко просить суд звільнити її з-під варти

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вніс клопотання про зміну запобіжного заходу для неї.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запит озвучив адвокат Микола СІРИЙ. За його словами, зокрема суд просить звільнити Ю.ТИМОШЕНКО з-під варти та обрати їй запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.

М.СІРИЙ наголосив, що з 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО незаконно заарештована і перебуває в СІЗО.

За словами адвоката, Ю.ТИМОШЕНКО під час розгляду її справи у Печерському райсуді Києва довела, що не збирається ухилятися від правосуддя і так само співпрацюватиме з Апеляційним судом Києва.

Крім того, захист вніс клопотання, аби Ю.ТИМОШЕНКО могла вільно обрати лікарів, яким вона довіряє, для покращення її стану здоров’я.

М.СІРИЙ наголосив, що з 5 листопада Ю.ТИМОШЕНКО прикута до ліжка і не може пересуватися, оскільки відчуває больові синдроми. «Тому треба надати їй змогу обрати лікаря, аби вона привела себе в належний фізичний стан», - наголосив адвокат.

Позицію М.СІРОГО підтримали й інші захисники.

М.СІРИЙ також передав суду висновок лікаря Миколи ПОЛІЩУКА щодо реального стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.