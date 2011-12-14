Попов: Євро-2012 має стати новим етапом у розвитку Києва

Голова Київської міської державної адміністрації вимагає від підлеглих у повному обсязі використати потенціал підготовки до Євро 2012 для покращання інфраструктури та благоустрою міста. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазначив Олександр Попов під час наради щодо ходу робіт з підготовки до Євро 2012, столиця має приклади, коли подібні шанси були втрачені.

«За прикладами далеко ходити не потрібно. 2005 року Київ проводив ювілейний – 50-й конкурс «Євробачення». Тоді влада міста не скористалася нагодою. У Києві «Євробачення» не залишило сліду. Що найгірше – цей захід не приніс користі ні місту, ні киянам. Ні доріг, ні квітників. Лише прапорці з емблемою залишилися на згадку», – сказав Олександр Попов.

Голова КМДА закликав підлеглих не повторювати невдалий досвід попередників.

«Євро 2012 – черговий шанс. Ми повинні використати його на користь міста. Наголошую, усе що ми робимо в рамках підготовки до Євро, ми робимо, у першу чергу, для киян. Тому всі роботи мають виконуватися якісно. Євро 2012 має стати не лише видовищем, а й новим етапом у розвитку Києва», – зазначив Олександр Попов.

Також він акцентував, що Київ – місто яке ставить перед собою амбітні завдання з розвитку.

«Наша мета – досягти рівня комфортності та благоустрою кращих столиць Європи. Прошу постійно пам’ятати це», – підкреслив голова КМДА.