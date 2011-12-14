В суботу, 17 грудня, в Києві відбудеться щорічне свято «Козацький гарт-2011» та святкування Калити.

«Козацький гарт» – щорічне свято сили та краси. Учні і викладачі Козацької Лицарської Школи демонструють яскраве виконання техніки Мистецтва бою Гопак з використанням давньої козацької зброї, змагаються у козацьких забавах та відтворюють споконвічні українські традиції.

Калита – символ життєдайної енергії сонця, символ перемоги добра над злом, життя над смертю, світла над пітьмою. Під час свята проводиться безліч козацьких забав, змагань та випробувань. І тільки найспритніші юнаки та дівчата мають право кусати калиту першими, щоб насититись сонячною енергією до початку Нового року – приходу весни. Тому не випадково саме це свято обрала Козацька Лицарська Школа для проведення козацьких змагань, демонстрації своїх досягнень.

У програмі заходу:

презентаційні виступи учнів Школи та змагання за кубок “Калити”;

показові виступи команди Арт-шоу “Гопак”;

відзначення давнього українського свята Калити;

козацькі забави, конкурси, ігри;

подарунки та море гарного настрою.

Початок - о 12.00.

Свято відбудеться за адресою: Київ, Національний музей літератури України, вул. Б.Хмельницького 11, актова зала.

Організатор конкурсу - Козацька Лицарська Школа.

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