Щорічне свято «Козацький гарт-2011» та святкування Калити
В суботу, 17 грудня, в Києві відбудеться щорічне свято «Козацький гарт-2011» та святкування Калити.
«Козацький гарт» – щорічне свято сили та краси. Учні і викладачі Козацької Лицарської Школи демонструють яскраве виконання техніки Мистецтва бою Гопак з використанням давньої козацької зброї, змагаються у козацьких забавах та відтворюють споконвічні українські традиції.
Калита – символ життєдайної енергії сонця, символ перемоги добра над злом, життя над смертю, світла над пітьмою. Під час свята проводиться безліч козацьких забав, змагань та випробувань. І тільки найспритніші юнаки та дівчата мають право кусати калиту першими, щоб насититись сонячною енергією до початку Нового року – приходу весни. Тому не випадково саме це свято обрала Козацька Лицарська Школа для проведення козацьких змагань, демонстрації своїх досягнень.
У програмі заходу:
презентаційні виступи учнів Школи та змагання за кубок “Калити”;
показові виступи команди Арт-шоу “Гопак”;
відзначення давнього українського свята Калити;
козацькі забави, конкурси, ігри;
подарунки та море гарного настрою.
Початок - о 12.00.
Свято відбудеться за адресою: Київ, Національний музей літератури України, вул. Б.Хмельницького 11, актова зала.
Організатор конкурсу - Козацька Лицарська Школа.
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