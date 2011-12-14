Нафтогазу не подобається мовчазна позиція ЄС щодо «Південного потоку»

НАК «Нафтогаз України» засуджує мовчазну позицію Євросоюзу щодо реалізації проекту «Південний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, в ході введення в експлуатацію підземного сховища газу (ПСГ) «Банатський Двір» наприкінці листопада в Сербії голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що будівництво газопроводу «Південний потік» почнеться в 2013 році й буде завершено до кінця 2015 року.

«Єврочиновники не відреагували з цього приводу. Позиція єврочиновників незрозуміла», – сказав В.ЧУПРУН.

При цьому він додав, що якщо раніше Євросоюз говорив про підтримку проекту «Набукко», то «зараз – це мовчання».

«Це серйозний «дзвінок» для України. Це пряма загроза для ГТС України», – заявив В.ЧУПРУН.

Як повідомлялося, 21 листопада 2011 року в Сербії відбувся пуск ПСГ «Банатський Двір». Активний обсяг зберігання ПСГ становить 450 млн. куб. м. На церемонії О.МІЛЛЕР заявив, що будівництво газопроводу "Південний потік" почнеться в 2013 році й буде завершено до кінця 2015 року. За його словами, ніяких затримок у реалізації проекту не буде.