Апеляційний суд дав Тимошенко 5 днів, щоб одужала

Колегія суддів Апеляційного суду Києва постановила, що розгляд скарги екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на вирок у газовій справі продовжиться 20 грудня о 10-й годині.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення колегії суддів було оголошено після перебування у нарадчій кімнаті.

"Колегія суддів дійшла висновку про необхідність оголошення перерви для надання втретє можливості Юлії ТИМОШЕНКО взяти участь у засіданні та для витребування у керівництва СІЗО довідки про стан її здоров`я. Розгляд скарги перенести на 20 грудня на 10 годину", - йдеться у рішенні суду.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва 13 грудня розпочав розглядати по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на вирок у газовій справі.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення судових повноважень під час підписання у 2009 році газових угод з Росією. Суд також зобов’язав Ю.ТИМОШЕНКО компенсувати НАК "Нафтогаз України" збитки у розмірі 1,5 млрд. грн., завдані внаслідок реалізації газових контрактів 2009 року.