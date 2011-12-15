Коновалюк думає, що на саміті Україна-ЄС ніяких документів не підпишуть

Рецесія в єврозоні і погіршення показників економічного зростання в Україні вимагають глибокої оцінки пріоритетів євразійської інтеграції нашої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні в ході конференції на тему: «Перспективи євразійської інтеграції України» висловив народний депутат України Валерій КОНОВАЛЮК.

За його словами, сьогодні Україна перебуває на тому рубежі, коли необхідно чітко зважити всі ризики і проблеми, які несе із собою друга хвиля глобальної фінансової кризи.

«Вже зараз ми відчуваємо рецесію, яка почалася у країнах Євросоюзу, - в грудні показники промислового виробництва в Україні помітно погіршали і мають тенденцію до подальшого падіння. Разом з тим, ми чудово розуміємо, що без стійкого економічного зростання на рівні 6-7% на рік, говорити про реалізацію програми реформ в Україні буде дуже складно», - сказав народний депутат.

На його думку, сьогодні для всіх очевидно, що саміт Україна-ЄС 19 грудня пройде у достатньо формальному режимі.

«Ми розуміємо, що усередині самого Євросоюзу йдуть складні процеси, які стосуються не лише економічних проблем Єврозони, але й пов`язані з питаннями виключно політичного характеру», - додав народний депутат.

В.КОНОВАЛЮК також переконаний, що якби проект створення Єдиного економічного простору за участі України, Росії, Білорусі і Казахстану був реалізований до 2008 року, Україна б значно легше подолала наслідки кризи.

У свою чергу, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій ГЕЄЦЬ у ході конференції зазначив, що приєднання України до зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС не дасть українській економіці додаткового поштовху для зростання.

«Так, приєднання до ЗВТ дає нам певний економічний ефект, але він буде практично повністю знівельований тими торговими обмеженнями, які введуть стосовно України Росія, Білорусь і Казахстан як члени Митного союзу (МС). У результаті, динаміка економічного розвитку України виявиться зі знаком мінус», - вважає економіст.

Водночас, за його словами, приєднання до МС дозволить Україні значно наростити експорт своєї високотехнологічної продукції до Росії, Казахстану і Білорусі. «Тільки обсяги експорту українських машинобудівних підприємств у рамках Митного союзу можуть зрости удвічі», - зазначив В.ГЕЄЦЬ.