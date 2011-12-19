Ромпей: Підписання Угоди про асоціацію залежатиме від політичних обставин
«Недоліки треба виправляти»
Голова Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ заявляє, що підписання і ратифікація угоди про асоціацію між Україною і ЄС залежатиме від політичних обставин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.РОМПЕЙ сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та головою Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ сьогодні в Києві.
Він зазначив, що ЄС налаштовує на оптимізм те, що рішення України щодо європейського вибору має підтримку українського суспільства.
«Ми хочемо зробити наступні кроки, щоб підписати і ратифікувати угоду про асоціацію якомога швидше. Але це залежатиме від політичних обставин», - сказав він.
За його словами, відчуття того, що погіршується процес демократії, є серйозним фактором, який непокоїть ЄС.
Зокрема, він відзначив застосування політично вмотивованої юстиції, зокрема, у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.
Г.РОМПЕЙ наголосив на важливості дотримуватися міжнародних стандартів. За його словами, свобода преси і свобода зібрань також є дуже важливими питаннями для повноцінної демократії. «Недоліки треба виправляти», - додав він.
За словами Г.РОМПЕЯ, парламентські вибори в Україні наступного року будуть лакмусовим папірцем у дотриманні демократичних принципів. За його словами, проведення цих виборів підтвердить, на скільки важливими є зобов’язання з боку керівництва України створити належні умови для всіх учасників.
Також, зазначив він, важливо, щоб всі люди могли використати свої політичні права.
Він наголосив, що в ЄС беруть до уваги підтримку різними фракціями парламенту закону про вибори народних депутатів.
Голова Європейської Ради також закликав продовжити співпрацю з Венеціанською комісією.