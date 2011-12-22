Янукович побував у Мавзолеї
11:44, 22 грудня 2011Політика
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Президент поклав квіти до могили Ататюрка
В Анкарі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вшанував пам`ять першого Президента Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у Мавзолеї М.Ататюрка В.ЯНУКОВИЧ поклав квіти до могили видатного турецького політика.
У церемонії також взяли участь члени офіційної української делегації.
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