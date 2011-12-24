Президент Європарламенту чекав іншого рішення щодо апеляції Тимошенко

Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК розчарований рішенням Апеляційного суду щодо колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано УНІАН.

«Я глибоко розчарований рішенням українського апеляційного суду залишити в силі засудження колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років ув’язнення», - підкреслюється в заяві.

Президент Європарламенту зазначив, що вибіркове застосування правосуддя у справі Ю.ТИМОШЕНКО залишає мало сумнівів щодо «її політично вмотивованого характеру»

«Публічні заяви української влади щодо їхнього бажання посилити відносини з ЄС тестуються щоденною практикою. Справа прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО надає найгірший можливий прогноз на майбутнє», - підкреслив Є.БУЗЕК.

«Я закликаю українську владу доповнити їх публічні декларації чіткими діями, які б демонстрували їх відданість демократії, свободі та верховенству права», - зазначив Президент Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила без змін вирок, винесений екс-прем’єр-міністру України Ю.ТИМОШЕНКО 11 жовтня Печерським районним судом столиці у «газовій справі», який передбачає позбавлення екс-прем`єра волі строком на 7 років і зобов’язує її сплатити компенсацію за збитки, завдані внаслідок реалізації газових угод у 2009 році НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,5 млрд. грн.