Міллер: Реалізація «Південного потоку» залежить від переговорів з Україною

Перспективи реалізації проекту будівництва газопроводу "Південний потік" прив`язано до переговорів з Україною.

Про це заявив журналістам голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА "Новости".

Коментуючи перспективи проекту "Південний потік" у контексті переговорів про співпрацю у газовій сфері з Україною, О.МІЛЛЕР сказав: "Південний потік" завжди було прив`язано до України".

Нагадаємо, минулого тижня український президент Віктор ЯНУКОВИЧ оцінив ситуацію в переговорах між Україною і Росією з перегляду газових угод як важку. Він також заявив, що Європа не виконує своїх зобов`язань щодо України у рамках Європейської енергетичної хартії. За його оцінкою, фактично значущість української газотранспортної системи девальвує як політично, так і економічно, тоді як Росія будує газопроводи "Південний потік" і Nord Stream. При цьому, за словами В.ЯНУКОВИЧА, об`єми прокачування газу до Європи не збільшуються. Раніше в українських ЗМІ з`явилася неофіційна інформація, що під час переговорів з Росією обговорюється варіант створення "Газпромом" і "Нафтогазом" двох спільних підприємств, одне з яких одержало б контроль над ГТС, друге - над внутрішніми українськими газорозподільними мережами.

У свою чергу голова Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив, що українська ГТС стане збитковою у разі щорічного прокачування російського газу до Європи на рівні менш як 60 мільярдів кубометрів. У 2010 році українська ГТС прокачала у європейському напрямі 95,4 мільярда кубометрів російського газу - дві третини експорту "Газпрому" до дальнього зарубіжжя. На транзиті цього об`єму чистий прибуток компанії "Нафтогаз України" становив 1,3 мільярда доларів. Керівництво України занепокоєне планами Росії і країн ЄС розпочати будівництво газопроводу "Південний потік" і натомість пропонує вкласти кошти в модернізацію українських газопроводів.

Весною цього року О.МІЛЛЕР говорив, що одна третина газу по "Південному потоку", потужність якого становитиме 63 мільярда кубометрів і введення якого планується на грудень 2015 року, поставлятиметься за новими контрактами, а дві третини припадуть на "старий газ".

Україна веде з РФ тривалі переговори щодо зниження ціни на газ, яку Київ вважає несправедливою, а самі контракти - "кабальними". Раніше Президент країни Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що ціна на російський газ для України не повинна перевищувати 250 доларів за тисячу кубометрів (у четвертому кварталі 2011 року Київ купує газ за ціною близько 400 доларів за тисячу кубометрів). Київ сподівався до кінця 2011 року завершити переговори, проте цього не сталося. У четвер, 22 грудня, парламент України прийняв бюджет на 2012 рік, в якому закладено середньорічну ціну на газ у розмірі 416 доларів за тисячу кубів.

У п`ятницю, 23 грудня, міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і голова "Газпрому" О.МІЛЛЕР на зустрічі к Петербурзі домовилися провести новий раунд газових переговорів між Росією і Україною 15 січня 2012 року.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ "Газпром" реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи - проект "Південний потік". Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписано міжурядові угоди. У третьому кварталі 2011 року була завершена розробка зведеного техніко-економічного обґрунтування "Південного потоку", який об`єднав ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу по території країн Південної і Центральної Європи. У зведеному ТЕО представлені: основні технічні рішення за проектом з обґрунтуванням їх здійсненності, оцінка екологічної безпеки і заходи щодо охорони навколишнього середовища, оцінка економічної ефективності проекту з урахуванням капітальних і експлуатаційних витрат.

Передбачається, що газопровід складатиметься з чотирьох ниток по 15,57 мільярда кубометрів кожна, перша має бути введена в експлуатацію в грудні 2015 року, виведення на повну потужність (63 мільярда кубометрів) очікується до 2018 року. Початок будівництва заплановано на 2013 рік. Орієнтовна вартість створення газопроводу "Південний потік" становить 15,5 мільярда євро, 10 мільярдів з яких припадає на морську ділянку, а 5,5 мільярда - на сухопутну.

Проект "Південний потік" реалізується з метою диверсифікації маршрутів поставок природного газу європейським споживачам. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

"Газпром", Eni, Wintershall Holding GmbH і EDF 16 вересня підписали угоду акціонерів морської ділянки проекту "Південний потік". Відповідно до документа, частки у морській ділянці проекту "Південний потік" розподілилися таким чином: "Газпром" - 50%, Eni - 20%, Wintershall Holding і EDF - по 15%.