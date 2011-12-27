Москаль звинувачує регіоналів у грі в наперстки

Народний депутат від НУ-НС, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ вважає «показухою» скасування у державному бюджеті на 2012 рік деяких пільг для народних депутатів.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Г.МОСКАЛЯ.

У документі нагадується, що у пункті 3 “Прикінцевих положень” “Закону про Державний бюджет на 2012 рік” призупиняється дія цілого ряду соціальних законів, зокрема: “Про статус і соціальний статус громадян, що постраждали від катастрофи на ЧАЕС”; “Про соціальний статус дітей війни”; “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби”; “Про міліцію”; “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку”; “Про жертви нацистських переслідувань” і т.д.

Згідно із держбюджетом, соціальні виплати, передбачені цими законами, проводитимуться тільки у разі достатніх грошових надходжень у держказну.

«Разом із соціальними законами парламентська більшість включила в 3-й пункт “Прикінцевих положень” і закон «Про статус народного депутата України», – нагадав Г.МОСКАЛЬ. – Таким чином влада ніби демонструє, що й сама разом із незахищеними верствами громадян готова відмовитися від пільг. Насправді нічого подібного тут і близько немає. Це просто не дуже хитрий хід Партії регіонів, котра чудово розуміє, що призупинення соціальних виплат буде оскаржено в Конституційному Суді, який своїм рішенням поновить дію перерахованих законів. А разом із цим – і пільги народним депутатам. Якщо провладна більшість дійсно хоче обмежити витрати на себе, треба вносити зміни у закон «Про статус народного депутата».

При цьому Г.МОСКАЛЬ нагадав, що 14 квітня цього року вніс на розгляд парламенту законопроект, яким пропонується обмежити пільги народним депутатам України, зокрема, щодо безплатного проїзду, а також права на безкоштовне забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування.

Законопроектом пропонувалося встановити ліміт норми витрат на одного народного депутата за рахунок бюджетних призначень тільки на проїзд залізничним та повітряним сполученням. Витрати, що перевищуватимуть норму, відшкодовуватимуться за власний рахунок депутата.

За словами Г.МОСКАЛЯ, Головне науково-експертне управління Верховної Ради рекомендувало прийняти цей законопроект за основу, однак Регламентний комітет, навіть не запросивши його на засідання, прийняв рішення повернути законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи без права розгляду на пленарному засіданні.

«А тому теперішня демонстрація “регіоналів” “єдності з незахищеними верствами населення” – не що інше, як показуха і шахрайська гра в наперстки», - переконаний Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня Верховна Рада України ухвалила закон про державний бюджет України на 2012 рік, яким призупинила дію ряду пільг, якими користувались чинні народні депутати і депутати-пенсіонери.