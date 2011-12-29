Лавринович розповів, що їздить на авто засудженого німця

Міністр юстиції України Олександр Лавринович стверджує, що їздив не на краденому, а на конфіскованому автомобілі.

Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, Лавринович зазначив, що з 2004 року користується автомобілем Лексус, а той автомобіль, про який писали ЗМІ, він використовував протягом двох тижнів, поки його авто було в ремонті.

"Є законодавство України, яке передбачає, яким чином державні органи отримують те чи інше майно, меблі, транспорт, витратні матеріали. ... І такий автотранспорт використовується в багатьох органах державної влади, центральних і місцевих. А в цьому випадку, ви ж розумієте, що це не мало ніякого відношення... Звідки хто може знати географію транспорту до того, як він потрапив до цього органу", - сказав міністр.

Міністр пояснив, що автомобіль був конфіскований в Україні після його незаконного ввезення на територію країни, а його власник - громадянин Німеччини, засуджений на три роки позбавлення волі. І до того, як він був засуджений, він оголосив автомобіль в розшук.

Міністр також уточнив, що як конфісковане майно даний автомобіль колишньому власнику повертатися не буде.

Нагадаємо, раніше народний депутат-регіонал Валерій Коновалюк заявив, що міністр Лавринович пересувається на краденому автомобілі.