Польський експерт: Януковичу вигідніше тримати Тимошенко в тюрмі

Українська влада переведенням засудженої до семи років ув’язнення екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО зі слідчого ізолятора в Києві до колонії у Харківській області перед самим Новим роком хоче її принизити та зламати «дух спротиву».

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив заступник директора польсько-української фундації PAUCI Кшиштоф ФІЛЬЦЕК, коментуючи сьогоднішнє несподіване етапування Ю.ТИМОШЕНКО з Лук’янівського СІЗО до Качанівської жіночої виправної колонії №54.

«Я би це сприйняв радше як елемент гри на зламання духу спротиву самої ТИМОШЕНКО, яка, як відомо, крім того, що фізично потерпає – так щонайменше повідомляють – то одночасно є дуже активною: пише різні відкриті листи, як до української влади, так і до закордонних лідерів», - сказав експерт.

«Це черговий крок, аби її принизити», - додав він.

Експерт нагадав, що більшість європейців, які стежать за ситуацією в Україні, вважають справу проти української екс-прем’єра політичною, зауваживши, що це дає підстави вірити в те, що влада може звільнити Ю.ТИМОШЕНКО у 2012 році.

«Так само сильно, як не віриться у незалежність українських судів, так само віриться в те, що на базі політичного рішення цю справу можна відкрутити назад», - сказав він.

К.ФІЛЬЦЕК також висловив думку, що українська влада могла вирішити зараз не звільняти Ю.ТИМОШЕНКО, аби використати її справу як елемент торгу у відносинах з Європейським Союзом та Росією.

«Якщо говорити цілком цинічно, то видається, що з якихось причин нинішня влада вирішила, що їм вигідніше тримати ТИМОШЕНКО у тюрмі, ніж її випустити», - сказав він.

Експерт не виключив, що українська влада може грати «справою ТИМОШЕНКО» в газових переговорах із Росією, назвавши помилковою думку, що можна таким чином щось виграти з ЄС.

«Мені здається, що у певному моменті Президент Віктор ЯНУКОВИЧ втратив контроль над тим, що діється», - додав аналітик, висловивши думку, що доля Ю.ТИМОШЕНКО може не знаходитися виключно в руках глави Української держави.

К.ФІЛЬЦЕК також назвав нереальним підписання та ратифікацію узгодженого Україною та Євросоюзом наприкінці 2011 року договору про асоціацію без кардинальної зміни ситуації щодо Ю.ТИМОШЕНКО.

«Холодної війни не буде, але не буде розвитку тих стосунків: зміни в напрямку зближення України з Євросоюзом», - сказав він, коментуючи перспективи двосторонніх відносин, якщо Ю.ТИМОШЕНКО залишиться у тюрмі та не братиме участі у запланованих на осінь 2012 року парламентських виборах.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України на початку 2011 року порушила кілька кримінальних справ проти Ю.ТИМОШЕНКО, серед яких головне звинувачення стосувалося перевищення службових повноважень під час підписання газового контракту з Росією в 2009 році.

На початку серпня Печерський суд Києва дав згоду на арешт Ю.ТИМОШЕНКО, а в жовтні засудив її до семи років позбавлення волі, що в свою чергу гостро засудили ЄС та США, а також Росія, яка заявляє про легальність підписаного три роки тому газового контракту.

23 грудня апеляційний суд підтвердив вирок першої інстанції, який сама Ю.ТИМОШЕНКО називає помстою В.ЯНУКОВИЧА, категорично відкидаючи усі пред’явлені їй звинувачення.