Дим без вогню буває – біля «колонії Тимошенко»
14:05, 05 січня 2012Політика
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Приїхали аж три пожежні машини...
Інформація про пожежу у будинку в перевулку Вишневому Харкова навпроти Качанівської виправної колонії № 54 не підтвердилась.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник міського Управління МНС Володимир ЮРЧЕНКО.
«Запах диму є, але загоряння не виявлено», - сказав він.
За словами В.ЮРЧЕНКА, повідомлення про пожежу у зазначеному будинку надійшло від невідомої особи.
У МНС припустили, що в будинку, в якому ніхто не проживає, але який охороняється, спалахнув смітник.
Як повідомляв УНІАН, біля колонії стояли аж три пожежні автомобілі.
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