Дим без вогню буває – біля «колонії Тимошенко»

Інформація про пожежу у будинку в перевулку Вишневому Харкова навпроти Качанівської виправної колонії № 54 не підтвердилась.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник міського Управління МНС Володимир ЮРЧЕНКО.

«Запах диму є, але загоряння не виявлено», - сказав він.

За словами В.ЮРЧЕНКА, повідомлення про пожежу у зазначеному будинку надійшло від невідомої особи.

У МНС припустили, що в будинку, в якому ніхто не проживає, але який охороняється, спалахнув смітник.

Як повідомляв УНІАН, біля колонії стояли аж три пожежні автомобілі.